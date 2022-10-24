شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يهنئ منتخب الشاطئية.. وأبو الوفا: الصعود خطوة نحو كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الكرة الشاطئية في موزمبيق، اتصالا هاتفيا من جمال علام، رئيس الاتحاد، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالصعود إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، والاطمئنان على أحوال البعثة وتسهيل كافة الأمور أمام المنتخب، كما أكد علام خلال الإتصال على حضوره المباراة النهائية حال تأهل منتخب مصر بمشيئة الله.

وطلب علام من أبو الوفا إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين بغلق الصفحة والتركيز فى المباراة المقبلة أمام المغرب الأربعاء المقبل، خاصة أنها أمام خصم قوى.

ومن جانبه، قال أبو الوفا أن صعود منتخب الشاطئية إلى قبل النهائي اليوم يعتبر خطوة نحو التأهل لكأس العالم.