شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكتفي بتعادل سلبي مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فيوتشر مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وكان فيوتشر الأكثر خطورة واستحواذا خلال المباراة وهدد مرمى المقاولون في أكثر من فرصة، بخلاف أنه أهدر ركلة جزاء عن طريق الغيني حاجي باري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل وصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمود مرعي، سعد سمير، عمر كمال عبد الواحد، جوزيف جوناثان.

الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، مهند لاشين

الهجوم: عمر السعيد وحاجي باري.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء، محمد رزق، احمد الشيمي

الوسط: يوسف الجوهري، عمر سافيولا، جون اوكلي، فادي فريد

الهجوم: أمادو نياس، بينسون