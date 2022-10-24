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أهداف مباريات اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين ثلاث مباريات في ثاني أيام الجولة الثانية من عمر ، حيث استضاف غزل المحلة نظيره الإسماعيلي على ملعب غزل المحلة، فيما حل الداخلية ضيفا على الاتحاد السكندري، وأخيرا التقى فيوتشر مع المقاولون العرب على استاد المقاولون العرب.

تعادل فيوتشر مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وكان فيوتشر الأكثر خطورة واستحواذا خلال المباراة وهدد مرمى المقاولون في أكثر من فرصة، بخلاف أنه أهدر ركلة جزاء عن طريق الغيني حاجي باري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل وصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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