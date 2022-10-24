شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: محظوظون في قرعة الدوري.. وأعدنا التوازن لخط الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش بأن سيد البلد محظوظ في قرعة الدوري، حيث أبعدت الفريق عن لقاءات أهل القمة بالدوري المصري مثل الأهلي والزمالك.

قال زوران، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء الفريق أمام الداخلية والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد، إنه بخلاف تحقيق المكسب في المباراتين ببداية الدوري فقد عملنا على تقديم فريق قوي يمتاز بالقوة والتجانس، ونتيجته حصد أول 6 نقاط بالدوري.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري: قدمنا كرة جيدة ترضي الجماهير وتمتاز بقوة الأداء، وتمت إعادة التوازن لخط الدفاع بالكامل وقوة هجومية بقيادة اوستن اموتو ومابولولو.

وعن مباراة الداخلية قال: لعبنا أمام فريق منظم واجهنا فريقا قويا في التحول الهجومي، ولكن تم الاستعداد جيدا وحصدت أهم ثلاث نقاط.

وأشار إلى أن هناك تحسنا في الأداء عن مباراة أسوان؛ لأن حرارة الجو والإرهاق أثروا على أداء اللاعبين والمباريات القادمة ستكون أفضل لسيد البلد، مشيرا إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين وتحقيق الفوز في أول مباراة للفريق على ستاد الإسكندرية.

وعن قائمة الفريق قال المدير الفني لزعيم الثغر، إن أصعب أمر له اختيار 22 لاعبا من قائمة تضم 32 لاعبا، وكل اللاعبين جاهزون، وسوف يتم سؤالي كل مباراة لماذا اخترت هذا وتركت هذا، ولكن لن يدخل القائمة سوى اللاعب الجاهز بنسبة مئة بالمائة واللاعبون كلهم على قدر الاهتمام والرعاية والأصلح والجاهز سيكون في القائمة.

وعن طرد محمود علاء أكد زوران مانولوفيتش أنه لم يعرف حتى الآن ما حدث بين مدافع الاتحاد السكندري وحكم المباراة، مؤكدا أنه نجح في إغلاق المساحات خلال آخر عشر دقائق؛ بسبب طرد محمود علاء، واستحوذنا على مجريات المباراة والأهم أنه لم يدخل في مرمانا أي أهداف خلال المباراتين.

واختتم زوران مانولوفيتش حديثه قائلًا إنه لا يوجد فريق سهل في الدوري، وعندما واجه الأهلي أسوان على ملعبه حقق الفوز بهدف واحد فقط على ملعبه، وأهنئ اللاعبين على المباراة الجيدة التي قدموها.