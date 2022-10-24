شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، دراسة مباريات الزمالك المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالسوبر المصرى.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لخوض مباراته أمام الزمالك المحدد لها الجمعة المقبل فى السوبر المصري، والذى سيقام باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، من أجل تحقيق البطولة لتكون أول الألقاب التي يحققها الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، واستغلال البداية الجيدة اليت قدمها الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري.