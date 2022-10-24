ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الاثنين 24 / 10 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 24 / 10 / 2022برصيد 6 نقاط بالفوز على سموحة في الجولة الأولى وسيراميكا في الثانية، بينما حل الاتحاد السكندري في المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط ولكن الأبيض يتفوق عليه بفارق الأهداف، علما بأن الأهلي جاء في المركز الثالث .

وفاز فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.



ترتيب الدورى المصري

وبهذة النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب .

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مريحًا أمام منافسه الداخلية بهدفين دون رد، سجله إبراهيم حسن وأسوتن أوموتو، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتقى الاتحاد السكندري لوصافة الدوري خلف الزمالك وقبل الأهلي بفارق الأهلي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على أسوان والداخلية، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة بعد التعادل مع الطلائع والهزيمة أمام الاتحاد.

فيما تعادل فيوتشر مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

بهذا التعادل وصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.