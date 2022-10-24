شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خسارة الإسماعيلى وتحقيق المحلة أول فوز هذا الموسم، وتأهل منتخب الشاطئية إلى قبل نهائى أمم أفريقيا.

بعثة المنتخب الأولمبى تصل الإسكندرية.. وغدا أول مران استعدادا لمواجهة إيسواتينى

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إلى الإسكندرية قادمة من إيسواتيني بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، وحصل المنتخب الأولمبى على راحة لدى وصوله الإسكندرية، ويبدأ تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة مع إيسواتيني المحدد له الأحد المقبل في إياب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

المصرى يمد معسكره ببرج العرب وجلال يمنح اللاعبين إجازة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، منح لاعبية راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من الدوري، عقب نهاية مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق معسكره المغلق ببرج العرب، حيث مد المصري معسكره بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

فيوتشر يحدد 28 أكتوبر للسفر إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس

حدد الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، 28 أكتوبر الجاري للسفر إلى أنجولا استعدادا لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي فيوتشر بأول أغسطس الأنجولي 2 نوفمبر المقبل.

غزل المحلة يحقق أول فوز بالدورى على حساب الإسماعيلى بثنائية.. فيديو