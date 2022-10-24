شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تصل الإسكندرية.. وغدا أول مران استعدادا لمواجهة إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إلى الإسكندرية قادمة من إيسواتيني بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، وحصل المنتخب الأولمبى على راحة لدى وصوله الإسكندرية، ويبدأ تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة مع إيسواتيني المحدد له الأحد المقبل في إياب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وكان المنتخب تعادل سلبيا على أرض ووسط جمهور المنافس وتجاوز عقبات ومخاطر رحلته الطويلة إلى أقصى جنوب القارة والتى استغرقت أكثر من 12 ساعة ذهابا وغيرها من متاعب وعناء اللعب على النجيل الصناعي ووسط أجواء متقلبة بين الحر والرطوبة والأمطار وانخفاض نسبة الأكسجين فى ملعب سومهولو بمدينة مبابان.
وقال البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع منتخب إيسواتيني سلبيا في ذهاب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024: "كنا الأخطر والأكثر استحواذا على الكرة والأقرب للفوز ولكن الحظ لم يحالفنا وضاعت 3 كرات فى العارضة.. قدمنا مباراة جيدة والنتيجة طيبة ولكن لا يزال أمامنا شوط ثان فى الإسكندرية، فريق إيسواتيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم جرأة هجومية، ولكن لاعبينا كانوا الأفضل من كل الوجوه".
في السياق ذاته، قال البرازيلى تياجو، المدرب العام للمنتخب الأولمبي: "نمتلك جيلا رائعا، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف وأكثر من ذلك ولكن الحظ عاند أحفاد الفراعنة، هذه هى المباراة الرسمية الأولى لنا، والثالثة مع المنتخب بشكل عام وأعتبرها بداية رائعة خارج الديار ووسط جمهور المنافس، تحية للاعبينا الذين واجهوا صعوبات فى الرحلة الطويلة ومشاكل اللعب على نجيل صناعي، أدعو جمهور مصر للحضور فى لقاء العودة بالإسكندرية والقادم أفضل بكثير".