شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تصل الإسكندرية.. وغدا أول مران استعدادا لمواجهة إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إلى الإسكندرية قادمة من إيسواتيني بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، وحصل المنتخب الأولمبى على راحة لدى وصوله الإسكندرية، ويبدأ تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة مع إيسواتيني المحدد له الأحد المقبل في إياب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وكان المنتخب تعادل سلبيا على أرض ووسط جمهور المنافس وتجاوز عقبات ومخاطر رحلته الطويلة إلى أقصى جنوب القارة والتى استغرقت أكثر من 12 ساعة ذهابا وغيرها من متاعب وعناء اللعب على النجيل الصناعي ووسط أجواء متقلبة بين الحر والرطوبة والأمطار وانخفاض نسبة الأكسجين فى ملعب سومهولو بمدينة مبابان.