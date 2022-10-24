شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق أول فوز بالدورى على حساب الإسماعيلى بثنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذة النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب .

وأحراز أهداف فريق غزل المحلة كل من أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة الأول بمرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بهدما استغل كرة عرضية من زميلة باولن فوافى ليسديدها بمرمى أحمد فوزى حارس مرمى فريق الإسماعيلى، بينما عزز جابريل أوريك بالهدف الثانى للفريق المحلاوى في الدقيقة 74 لتأكيد الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بينما قلص الفارق لفريق الإسماعيلى حازم مرسى الدقيقة 85 .

وألغى الحكم أحمد حمدى ثلاث أهداف لفريق غزل المحلة في المباراة عقب الرجوع الى تقنية الفار و ذلك بسبب عرقلة عبد الرحمن عاطف " أجويرو " مهاجم غزل المحلة للحارس محمد فوزى داخل منطقة الجزاء و لمس اللاعب الكرة باليد و التسليل .

و شهدت المباراة سيطرة تامة للاعبى فريق غزل المحلة حيث ظهرت هجمات فريق غزل المحلة عن طريق كل من عبد الرحمن عاطف " أجويرو " و أحمد الشيخ و صلاح ريكو في غياب تام من قبل لاعبى الاسماعيلى .

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد " بازوكا " .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى ، صلاح " ريكو " .

الهجوم .. عبد الرحمن عاطف " أجوريو " أحمد الشيخ .

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة الأسباني خوان كارلوس جاريدو كالتالى :

حراسة المرمي .. محمد فوزي

خط الدفاع .. أحمد محسن – باهر المحمدي – حمدي النقاز – كريم عرفات

خط الوسط .. عمر الوحش – محمد حسن – محمد بيومي

أمامهم .. أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. باسم مرسي