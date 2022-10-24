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اتحاد الطاولة: تنظيم بطولة مصر الدولية على أعلى مستوى.. ونلتزم بالمعايير العالمية

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القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن الاتحاد نجح في تنظيم بطولة مصر الدولية التى انطلقت فى صالة استاد القاهرة، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى، حيث نالت إشادات واسعة وخرجت على أعلى مستوى. 

 

وأضاف عاشور، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الاتحاد كان فى انعقاد دائم لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة ببطولة مصرالدولية، وأن البطولة تشهد الالتزام بكافة المعايير العالمية والخاصة بالتنظيم المثالي للبطولة، وهو ما يؤكد نجاحنا في التنظيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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