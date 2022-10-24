شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة: تنظيم بطولة مصر الدولية على أعلى مستوى.. ونلتزم بالمعايير العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن الاتحاد نجح في تنظيم بطولة مصر الدولية التى انطلقت فى صالة استاد القاهرة، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى، حيث نالت إشادات واسعة وخرجت على أعلى مستوى.

وأضاف عاشور، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الاتحاد كان فى انعقاد دائم لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة ببطولة مصرالدولية، وأن البطولة تشهد الالتزام بكافة المعايير العالمية والخاصة بالتنظيم المثالي للبطولة، وهو ما يؤكد نجاحنا في التنظيم.