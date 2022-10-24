شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع مع معاونيه ورئيس الجهاز الطبى للاطمئنان على حالة لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة.

وشهدت الجلسة التشاور حول بعض الأمور الفنية وخطة التدريبات الخاصة بالاستعداد لمباراة السوبر المقبلة أمام الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل فى الإمارات.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين، استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد فى التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.