تشكيل المقاولون وفيوتشر فى الجولة الثانية بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري العام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: محمود مرعي، سعد سمير، عمر كمال عبد الواحد، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر السعيد وحاجي باري.

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، محمد رزق، احمد الشيمي، يوسف الجوهري، عمر فايد، جون اوكلي، فادي فريد، أمادو نياس، بينسون