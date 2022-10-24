شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وفيوتشر فى الجولة الثانية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري العام.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
محمود جنش في حراسة المرمى
خط الظهر: محمود مرعي، سعد سمير، عمر كمال عبد الواحد، جوزيف جوناثان.
خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، مهند لاشين
خط الهجوم: عمر السعيد وحاجي باري.
كما أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:
محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، محمد رزق، احمد الشيمي، يوسف الجوهري، عمر فايد، جون اوكلي، فادي فريد، أمادو نياس، بينسون