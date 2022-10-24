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تشكيل المقاولون وفيوتشر فى الجولة الثانية بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري العام.

 

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: 

 

محمود جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: محمود مرعي، سعد سمير، عمر كمال عبد الواحد، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر السعيد وحاجي باري.

 

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: 

 

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، محمد رزق، احمد الشيمي، يوسف الجوهري، عمر فايد، جون اوكلي، فادي فريد، أمادو نياس، بينسون

 

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