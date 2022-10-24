شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود لعقر داره استعدادا لمواجهة المحلة وربيع ياسين يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي أسوان إلى ملعبها فى جنوب مصر، بعد الانتهاء من مواجهة الأهلي التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الثانية من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام.

وحرص ربيع ياسين، المدير الفني لفريق زهرة الجنوب، على التحدث مع اللاعبين بعدما تلقى الفريق الهزيمة فى أول جولتين بالدوري من الاتحاد السكندري ثم الأهلي، وطالبهم بضرورة خوض مباراة المحلة على ملعبهم بهدف الفوز فقط للابتعاد عن حسابات القاع المعقدة منذ بداية الموسم.

ويلتقى أسوان نظيره المحلة السبت المقبل على ملعب تماسيح النيل فى جنوب مصر، وهي المباراة التى يعول عليها الفريق لتصحيح أوضاعه فى بطولة الدوري، وتحقيق الفوز الأول في المسابقة.

من ناحيته، أبدى ربيع ياسين المدير الفني لأسوان رضاه عن لاعبيه، خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز قائلا، "لم يحالفنا التوفيق في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري، درسنا الأهلي جيدا وشاهدنا مواجهته مع الإسماعيلي في اولى مبارياته واليوم أنا راض عن مستوى".

وأضاف، ظهرنا بشكل جيد، أعمل بكل جد وأحاول معهم قدر الإمكانيات المتاحة.. أمام الأهلي فريق أسوان كان منظما ولم يقصر أحد، واجهنا ناديا كبيرا يمتلك عناصر قوية ومميزة، والقدرات هي ما تصنع النتائج".