شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد معسكره ببرج العرب وجلال يمنح اللاعبين إجازة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، منح لاعبية راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من الدوري، عقب نهاية مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق معسكره المغلق ببرج العرب، حيث مد المصري معسكره بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق إنبي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

واستأنف النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، تدريباته ظهر اليوم الإثنين، بدون راحة، استعدادًا لمواجهة إنبي، وأغلق المصري صفحة مباراة بيراميدز، والتي جمعت الفريقين أمس الأحد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.