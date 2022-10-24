بعثة منتخب الكرة الشاطئية تحتفل بوصول مصطفى شيكا لـ100 مباراة دولية

تأهل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، لنصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 - 2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى موزمبيق.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني كوصيف للمجموعة الثانية خلف السنغال برصيد 4 نقاط، ليضرب موعدا مع المغرب متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.