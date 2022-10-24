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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة الشاطئية تحتفل بوصول مصطفى شيكا لـ100 مباراة دولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفلت بعثة منتخب للكرة الشاطئية الموجودة فى موزمبيق لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، برئاسة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، بوصول اللاعب مصطفى شيكا للمباراة رقم 100 دولياً.
وحرص أبو الوفا على تكريم اللاعب فى فندق إقامة المنتخب عقب الصعود إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على أوغندا بسداسية.
تأهل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، لنصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 - 2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى موزمبيق.
بهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني كوصيف للمجموعة الثانية خلف السنغال برصيد 4 نقاط، ليضرب موعدا مع المغرب متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي.
وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.