شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية 2 - 0 ويرتقى لوصافة الدورى خلف الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مريحًا أمام منافسه الداخلية بهدفين دون رد، سجله إبراهيم حسن وأسوتن أوموتو، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية من أحمد عادل من جهة اليسار قابلها إبراهيم حسن برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، بينما جاء الهدف الثاني بعد عرضية أخرى من صبرى رحيل من جهة اليسار قابلها أوستين أمتوتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

واشهر الحكم وليد عبد الرازق حكم مباراة الاتحاد السكندري والداخلية البطاقة الحمراء في وجه محمود علاء مدافع زعيم الثغر في المباراة، حيث منح الحكم بطاقة صفراء من نصيب مدافع الاتحاد بداعي الاعتراض على حكم المباراة، لكن اللاعب واصل احتجاجه ما دفع الحكم لطرده.

بهذه النتيجة يرتقى الاتحاد السكندري لوصافة الدوري خلف الزمالك وقبل الأهلي بفارق الأهلي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على أسوان والداخلية، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة بعد التعادل مع الطلائع والهزيمة أمام الاتحاد.

وجاء تشكيل الإتحاد كالتالي: "المهدى سليمان، إبراهيم حسن، محمود علاء، صبرى رحيل، هشام صلاح، أحمد عادل ميسى، أوستن أموتو، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد صبحى وكريم الديب".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، وخط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري، وخط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين، وخط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.