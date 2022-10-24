شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة غزل المحلة والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التنزانى حميد ماو، لاعب فريق غزل المحلة، جائزة أفضل لاعب فى مباراة غزل المحلة والإسماعيلى التى انتهت بفوز الفريق المحلاوى ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وبهذه النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

وأحراز أهداف فريق غزل المحلة كل من أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة الأول بمرمى الاسماعيلى في الدقيقة 11 من الشوط الأول عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة باولن فوافى ليسديدها بمرمى أحمد فوزى حارس مرمى فريق الاسماعيلى بينما عزز جابريل أوريك بالهدف الثانى للفريق المحلاوى في الدقيقة 74 لتاكيد الفوز وتحقيق الثلاث نقاط بينما قلص الفارق لفريق الاسماعيلى حازم مرسى الدقيقة 85 .