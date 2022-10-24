شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمود علاء فى مباراة الاتحاد السكندرى والداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم وليد عبد الرازق حكم مباراة الاتحاد السكندرى والداخلية البطاقة الحمراء فى وجه محمود علاء مدافع زعيم الثغر في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح الحكم بطاقة صفراء من نصيب محمود علاء لاعب فريق الاتحاد بداعى الاعتراض على حكم المباراة، لكن اللاعب واصل احتجاجه ما دفع الحكم لطرده.

وتشير النتيجة إلى تقدم الاتحاد على الداخلية بهدفين دون رد قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.

ومنح الحكم بطاقة صفراء من نصيب محمود علاء لاعب فريق الاتحاد بداعي الاعتراض على حكم المباراة، لكن اللاعب واصل احتجاجه ما دفع الحكم لطرده.

وجاء تشكيل الإتحاد كالتالي: "المهدى سليمان، إبراهيم حسن، محمود علاء، صبرى رحيل، هشام صلاح، أحمد عادل ميسى، أوستن أموتو، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد صبحى وكريم الديب".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، وخط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري، وخط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين، وخط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد الاتحاد بانتصار مهم من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى حين تعادل الداخلية مع فريق طلائع الجيش فى نفس الجولة.