شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يحرز الهدف الثانى للاتحاد السكندرى فى مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز أوستن أوموتو من تقدم الاتحاد السكندري أمام الداخلية بالهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف بعد كرة عرضية من صبري رحيل من جهة اليسار قابلها أوستين أمتوتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وجاء تشكيل الإتحاد كالتالي: "المهدى سليمان، إبراهيم حسن، محمود علاء، صبرى رحيل، هشام صلاح، أحمد عادل ميسى، أوستن أموتو، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد صبحى وكريم الديب".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، وخط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري، وخط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين، وخط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد الاتحاد بانتصار مهم من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى حين تعادل الداخلية مع فريق طلائع الجيش فى نفس الجولة.