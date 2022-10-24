شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضم 22 لاعباً لقائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للسفر إلي الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الثلاثاء ويستضيفها استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل - محمود الزنفلي

خط الدفاع .. عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار .

خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - حسام الصانع - محمد لعبة - محمد هلال - حمدي علاء - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود .

الهجوم .. رزاق سيسيه - كريم بامبو - ناصر منسي

وشهدت القائمة عودة محمد فتحي لاعب خط الوسط بعد إنتهاء الإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارت من الموسم الماضي.