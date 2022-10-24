شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحدد 28 أكتوبر للسفر إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، 28 أكتوبر الجاري للسفر إلى أنجولا استعدادا لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي فيوتشر بأول أغسطس الأنجولي 2 نوفمبر المقبل.

في السابعة مساء اليوم، الاثنين، يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على فيوتشر، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وتحظى المباراة بإثارة خاصة على مقاعد الأجهزة الفنية، حيث تدور منافسة من نوع مختلف بين علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، وشوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب.

ويراهن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر على تألق الصفقات الجديدة مع الفريق، والتي كانت العامل الأساسي في حسم الجولة الأولى لصالح فيوتشر بثنائية نظيفة في شباك حرس الحدود، حيث أحرز البدلاء، عمر السعيد وحاجي باري هدفي الفوز لفيوتشر.

وكان فيوتشر قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط له في الدوري العام، بعد الفوز في الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد المكس بالأسكندرية، بينما تعادل المقاولون العرب على أرضه، بهدف لمثله مع فريق غزل المحلة.

ويمتلك علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، مسيرة مميزة مع الأندية التي دربها، ونجح صاحب الـ48 عاما في تقديم مستوى وأداء ثابت مع فيوتشر من الموسم الماضي، ليواصل قيادتهم في الموسم الجديد، حيث قاد علي ماهر فريق فوتشر في 40 مباراة، فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وتوج مع فيوتشر ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، كما نجح في قيادة فريقه إلى دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية.