شكرا لقرائتكم خبر عن 19 دولة تشارك فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها الجمعة المقبل والتى تستمر حتى 2 نوفمبر بمصر.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود المشاركة فى البطولة الوصول إلى القاهرة بعد غد، الأربعاء، على أن يعقد المؤتمر الفني للبطولة فى اليوم التالى، واجتماع الاتحاد الأفريقي برئاسة خالد مهلهل، ويعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي وسيمينار المنشطات 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فعليا صباح يوم 29 أكتوبر بمشاركة 19 دولة هم : مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس و سيشل والسودان و بوتسوانا و الكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .