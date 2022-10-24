شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المدفع سر إطلاق لقب"بازوكا" على لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سيد أحمد عبد الرازق المشهور بـ"سيد بازوكا"، نجم الإسماعيلي السابق، أحد رموز النادى لما قدمه خلال مسيرته مع الدراويش.

ولد نجم الدراويش فى القنطرة شرق عام 1946 وانضم للنادى الإسماعيلى عام 196، وتدرج مع الإسماعيلى حتى انضم للفريق الأول موسم 66 / 67 وحصل معه على أول بطولة دورى للإسماعيلى ولعب جميع المباريات فى هذا الموسم وأحرز أربعة اهداف.

توج سيد بازوكا أيضاً مع الدراويش بعدة بطولات منها بطولة أفريقيا وأحرز فى هذه البطولة ستة أهداف وانضم بعدها إلى منتخب الفراعنة فى عام 1965 أى فى السنة التى لعب فيها للفريق الأول للإسماعيلى واستمر يلعب للمنتخب حتى عام 1974.

حمل بازوكا شارة قيادة منتخب مصر فى موسم 74 / 75 وأحرز عشرين هدفا وأطلق عليه نجيب المستكاوى لقب بازوكا لتسديداته القوية والتى تشبه المدفع بازوكا القصير، والذى كان مشهورا وجديدا فى ذلك الوقت، ولقصر قامة سيد شبهه نجيب المستكاوي بالمدفع بازوكا.