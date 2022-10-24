شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية قوية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول والأداء المتميز فى لقاء الأمس أمام سيراميكا فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق بثنائية دون رد.

وأكد فيريرا للاعبين ضرورة غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز فى المواجهة المقبلة أمام الأهلي فى السوبر المحلي. وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ثقته التامة فى الجميع لتنفيذ المطلوب منهم وقدرتهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية وتدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا بالأمس، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق تقريبا، اعقبها خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية وترفيهية، لعلاج الإرهاق ورفع الضغط الذهني عن اللاعبين، وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وحرص جوسفالدو على متابعتها للاطمئنان والوقوف على حالة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن مباراة الزمالك والأهلي ستقام الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.