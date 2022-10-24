شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري والداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كل من زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، ورضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل فريقيهما في المباراة التي تنطلق بعد قليل لحساب الجولة الثانية من الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان .

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل .

خط الوسط: مورو، مروان عطية، كريم الديب.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، أوموتو.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري.

خط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين.

خط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد الاتحاد بانتصار مهم من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى حين تعادل الداخلية مع فريق طلائع الجيش فى نفس الجولة.

ويأمل الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لسيد البلد، فى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالى، وحذر الصربى لاعبيه من التهاون أمام الداخلية من أجل مواصلة الصحوة وحصد الثلاث نقاط لاستمرار الانتصارات التى بدأها سيد البلد بمباراة أسوان.