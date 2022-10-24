شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الراحة قبل مواجهة إنبي فى الجولة الثالثة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، تدريباته عصر اليوم الاثنين، دون راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، وأغلق المصري صفحة مباراة بيراميدز، التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وإنبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام باستاد برج العرب، فى الخامسة مساء السبت المقبل التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة فى رصيده بالمسابقة المحلية.