شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على الإسماعيلى بهدف "الشيخ" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ونجح أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الإسماعيلى بالدقيقة 11 من الشوط الأول بعد استغلال كرة عرضية من زميلة باولن فوافى ليسديدها بمرمى أحمد فوزى حارس مرمى الدراويش.

وألغى الحكم أحمد حمدى هدفا آخر لفريق غزل المحلة بالدقيقة 18 عقب الرجوع لتقنية الفار وذلك بسبب عرقلة عبد الرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم الغزل للحارس محمد فوزى داخل منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة للاعبى فريق غزل المحلة حيث ظهرت هجمات فريق المحلة عن طريق كل من عبد الرحمن عاطف " أجويرو" وأحمد الشيخ وصلاح ريكو في غياب تام من قبل لاعبى الاسماعيلى .

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خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد " بازوكا " .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى ، صلاح " ريكو " .

الهجوم .. عبد الرحمن عاطف " أجوريو " أحمد الشيخ .

بينما جاء تشكيل فريق الإسماعيلى بقيادة الأسباني خوان كارلوس جاريدو كالتالى :

حراسة المرمي .. محمد فوزي

خط الدفاع .. أحمد محسن – باهر المحمدي – حمدي النقاز – كريم عرفات

خط الوسط .. عمر الوحش – محمد حسن – محمد بيومي

أمامهم .. أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. باسم مرسي