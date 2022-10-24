شكرا لقرائتكم خبر عن سيف وائل يحصد فضية كأس البلطيق للخماسى الحديث للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد سيف وائل الميدالية الفضية فى بطولة كأس البلطيق للخماسي ‏الحديث للشباب تحت 19 سنة، والمقامة فى ليتوانيا خلال الفترة من 20 ‏حتى 24 أكتوبر الجارى.‏

كما حقق سيف وائل المركز الرابع فى منافسات تحت 21 سنة، والمركز ‏العاشر في منافسات العمومي.‏

وتألق سيف وائل بالبطولة بتحقيق هذه المراكز المتميزة،وحقق ‏أيضاً رقماً جديداً له فى السباحة والرماية والجري حيث ظهر بصورة ‏مميزه بالبطولة.‏

وشارك في البطولة 10 دول وهى، مصر وأمريكا وليتوانيا واستونيا ‏ولاتفيا والسويد وفنلندا وأوكرانيا وجورجيا وايرلندا.‏