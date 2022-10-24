- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيف وائل يحصد فضية كأس البلطيق للخماسى الحديث للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد سيف وائل الميدالية الفضية فى بطولة كأس البلطيق للخماسي الحديث للشباب تحت 19 سنة، والمقامة فى ليتوانيا خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى.
كما حقق سيف وائل المركز الرابع فى منافسات تحت 21 سنة، والمركز العاشر في منافسات العمومي.
وتألق سيف وائل بالبطولة بتحقيق هذه المراكز المتميزة،وحقق أيضاً رقماً جديداً له فى السباحة والرماية والجري حيث ظهر بصورة مميزه بالبطولة.
وشارك في البطولة 10 دول وهى، مصر وأمريكا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا والسويد وفنلندا وأوكرانيا وجورجيا وايرلندا.
سيف وائل