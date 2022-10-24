شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الداخلية بهدف إبراهيم حسن فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام فريق الداخلية متقدما بهدف دون رد، سجله إبراهيم حسن فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف بعد كرة عرضية من أحمد عادل من جهة اليسار قابلها إبراهيم حسن برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: "المهدى سليمان، إبراهيم حسن، محمود علاء، صبرى رحيل، هشام صلاح، أحمد عادل ميسى، أوستن أموتو، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد صبحى وكريم الديب".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، وخط الدفاع، محمد نجيب، محمود طلعت، عبد العزيز سيد زيزو، وسمير فكري، وخط الوسط: سيرجي إيريك، محمد نصير، ألان كيمبابادي، كليتشى شيميزين، وخط الهجوم: حسين رجب، وكيستوفر جوهان.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما عاد الاتحاد بانتصار مهم من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى حين تعادل الداخلية مع فريق طلائع الجيش فى نفس الجولة.