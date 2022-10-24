شكرا لقرائتكم خبر إدارة الاتحاد تتجه للتجديد للاعب الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى ملف تفعيل بند تجديد عقد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول الكروي كورنادو، حيث سيدخل اللاعب الفترة الحرة في يناير المقبل 2023.

وقد تعاقدت إدارة الاتحاد مع اللاعب عن طريق ناديه آنذاك الشارقة الإماراتي كون عقده ما زال ساريا وذلك بشراء بطاقته بمبلغ 9 ملايين يورو.

فيما كان عقد اللاعب مع نادي الاتحاد لمدة سنتين على أن يتسلم في الموسم 5 ملايين يورو ثم تكون هناك سنة ثالثة اختيارية وهو ما تعمل عليه إدارة النادي بهدف الاستقرار الفني والعناصري للفريق.

وعلى الرغم من الغياب الطويل للاعب بسبب الإصابات إلا أن الاتحاديين والجهازين الفني والإداري ينتظرون الكثير من لاعب مهم في وسط الملعب وحلقة ربط بين المدافعين والمهاجمين.

وخلال جولات دوري روشن للمحترفين الثمانية الماضية صنع كورنادو خمسة أهداف كأعلى رصيد صناعة من بين جميع لاعبي الدوري.

من جهة ثانية نفت مصادر لـ»مكة» اقتراب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد من الرحيل عن صفوف الفريق والعودة إلى الدوري الإنجليزي لتدريب فريقه السابق ولفرهامبتون.

وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب البرتغالي، بهدف مشروع بناء فريق قادر على تحقيق البطولات، بعدما فشل الفريق في التواجد على منصات التتويج خلال السنوات الماضية.

وسانتو يركز بشكل كبير على الجانب الدفاعي في حين اعتادت جماهير الاتحاد على طريقة اللعب الهجومية.

ماذا قدم الاتحاد مع نونو سانتو؟

