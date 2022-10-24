شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الإعلامية لخليجي 25 تعقد اجتماعها في البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمس الاجتماع الأول للجنة الإعلامية لبطولة خليجي 25 بفندق جراند مليينوم بمحافظة البصرة في جمهورية العراق برئاسة أحمد زامل.

وتم الاطلاع على اختصاصات اللجنة الإعلامية بناء على لائحة البطولة، واعتماد اختيار خالد الكواري رئيس الوفد الإعلامي القطري نائبا لرئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 25 بناء على ترشيح من أعضاء اللجنة الإعلامية، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة والمصادقة عليها.

وناقشت اللجنة كذلك الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية لبطولة كأس الخليج الـ25 وأيضا الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية.

وتختص اللجنة الإعلامية بعدد من المهام، ومنها: رسم سياسة إعلامية موحدة للبطولة وتنقل أنشطتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من خلال حث الأجهزة الإعلامية في الدول المشاركة للقيام بالترويج للبطولة بما يتفق وأهدافها الرياضية السامية وتسويق الدعاية اللازمة لها.

ويحق للجنة تحديد عدد الوفود الإعلامية لكل دولة مشاركة في البطولة، وتهتم كذلك بإقامة دورات وندوات توعية إعلامية مصاحبة لفعاليات البطولة خاصة بالإعلاميين، ووضع برنامج المؤتمرات الصحفية للمدربين قبل وبعد الدورة، إضافة إلى تسمية منسقين إعلاميين للمباريات.