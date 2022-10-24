«قدام يا الأخضر».. هوية جماهير السعودية في المونديال

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ويأتي إطلاق الهوية الموحدة في إطار استعدادات الاتحاد السعودي لدعم المنتخب وحشد الجماهير المساندة للأخضر في مبارياته المقبلة، وتهيئة كل الظروف لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.وكلمة «قدام» يحمل معناها - وفق اللهجة السعودية المحكية - «عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة»، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: «فنية ولفظية»، تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المساندة للمنتخب في مهمته العالمية.
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