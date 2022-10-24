شكرا لقرائتكم خبر «قدام يا الأخضر».. هوية جماهير السعودية في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم «قطر 2022»، تحت شعار «قدام».

ويأتي إطلاق الهوية الموحدة في إطار استعدادات الاتحاد السعودي لدعم المنتخب وحشد الجماهير المساندة للأخضر في مبارياته المقبلة، وتهيئة كل الظروف لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وكلمة «قدام» يحمل معناها - وفق اللهجة السعودية المحكية - «عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة»، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: «فنية ولفظية»، تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المساندة للمنتخب في مهمته العالمية.