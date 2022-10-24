شكرا لقرائتكم خبر رومارينيو يقتحم قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترك كثير من اللاعبين الأجانب بصمة كبيرة في دوري المحترفين، فكان لهم دور بارز في الرفع من مستوى المنافسة، لتزداد حمية المباريات وإثارتها، ربما وجودهم بكثرة أثر على فرص اللاعبين المحليين بشكل سلبي، فسيطروا على الفرص والألقاب، لكن كان وجودهم إيجابيا للغاية في كثير من الجوانب. ومع اقتحام البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري، نذكركم بأفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري السعودي من اللاعبين الأجانب. أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري السعودي من اللاعبين الأجانب 01 السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي المعار حاليا إلى العربي القطري: 144 هدفا 02 المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السابق والاتحاد الحالي: 93 هدفا 03 الفرنسي بافيتمبي جوميس، لاعب نادي الهلال السابق: 81 هدفا 04 البرازيلي إلتون، لاعب النصر والفتح والقادسية والوحدة السابق: 61 هدفا 05 البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد: 59 هدفا 06 البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال والأهلي السابق: 59 هدفا 07 الكونغولي دوريس سالومو، لاعب الفتح السابق: 56 هدفا 08 البرازيلي فيكتور سيموس، لاعب النادي الأهلي السابق: 52 هدفا 09 الأرجنتيني سباستيان تيجالي لاعب الاتفاق والشباب السابق: 40 هدفا 10 البرازيلي تياجو نيفيز، لاعب الهلال سابقا: 40 هدفا

كانت هذه تفاصيل خبر رومارينيو يقتحم قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.