غياب البطاقة الحمراء في دوري السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، إحصائيات مباريات الدوري الممتاز للسيدات 2023/2022 بعد مرور أسبوعين على انطلاقه بمشاركة 8 فرق.

وكشفت الإحصائيات التي نشرها الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية للاتحاد، على تويتر، أن عدد الأهداف التي سجلت في 8 مباريات بلغ 47 هدفا، بمعدل 5.88 أهداف لكل مباراة.

وسجل في الشوط الأول 27 هدفا، و20 هدفا في الشوط الثاني، حيث تتصدر البحرينية حصة العيسى من فريق النصر قائمة الهدافات برصيد 6 أهداف، وتليها العراقية شوخان صالحي من فريق الهلال برصيد 4 أهداف.

واستمر غياب البطاقة الحمراء عن مباريات الأسبوعين الأول والثاني من الدوري الممتاز للسيدات، مقابل ظهور 18 بطاقة صفراء.

ويشهد دوري السيدات إقبالا كبيرا من الجماهير وروابط الأندية التي تزحف لدعم لاعبات أنديتها.

من جهة أخرى تمكنت بعض لاعبات المنتخب السعودي النسائي من مجاراة اللاعبات المحترفات، والمساهمة إيجابيا في نتائج فرقهن المحلية، بعد مرور أسبوعين على انطلاق الدوري الممتاز للسيدات 2022 / 2023.

واستفاد الاتحاد من امتلاكه 5 لاعبات أساسيات بصفوف المنتخب السعودي، وهن قلبا الدفاع تالة الغامدي ولانا عبدالرزاق، ولاعبتا الوسط صبا توفيق وليان جوهري، والظهير الأيسر بيان صدقة، حاملة شارة القيادة.

ونجح الخماسي الدولي في قيادة الاتحاد لحصد 3 نقاط من قمة جدة في الأسبوع الأول، بالانتصار على الأهلي بنتيجة 3 - 1، ثم كسب نقطة التعادل خارج ملعبه بالأسبوع الثاني، أمام شعلة الشرقية 2 - 2. يذكر أن المنتخب السعودي النسائي تأسس في هذا العام، تحت قيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب، ليخوض حتى الآن 4 مباريات دولية، انتصر على منتخبي جزر سيشيل وجزر المالديف، وتعادل ثم خسر من بوتان.