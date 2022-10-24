مدرب يونايتد يضيق الخناق على رونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن شرط من الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لقائمة الفريق بعد استبعاده منها.

ووفقا لصحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن تين هاغ يريد من رونالدو الموافقة على تقبل فكرة عدم مشاركته كأساسي والموافقة على المرونة فيما يخص اللعب مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أنه إذا كان رونالدو مرنا وتقبل فكرة تين هاغ، فسيسمح المدرب الهولندي له بالبقاء والانضمام لتدريبات الفريق الأول مرة أخرى، لكن في حال رفضه وإصراره على مغادرة الفريق، فسيسمح له بالمغادرة والبحث عن ناد جديد.

وأعلن مانشستر يونايتد استبعاد رونالدو من مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد أعلم الفرق الأوروبية في الصيف الماضي بأن رونالدو على استعداد لتخفيض راتبه المرتفع من أجل الانتقال لأي من تلك الفرق، لكن لم يصل للنادي أي عرض لشرائه من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة مؤكدة أن مانشستر يونايتد أراد في الصيف مبلغا ماليا مقابل بيع رونالدو، لكنهم سيقبلون ببيعه مجانا في حال توصلهم لاتفاق لإنهاء العقد بشكل متبادل بين الطرفين.

وأردفت «ذا أثلتيك» أن السؤال الذي يطرح بقوة هو ما إذا كان رونالدو سيضحي براتبه في الأشهر الست الأخيرة في عقده مع مانشستر يونايتد، ليكون البديل هو التوصل لاتفاق والتفاوض على منحه مبلغا على مرة واحدة، لكنه يبقى احتمالا بعيدا.

وبحسب الصحيفة، فإن التعاقد مع بديل لرونالدو حال رحيله في الشتاء، ليس على جدول أعمال إدارة نادي مانشستر يونايتد، ما لم يتم العثور على خيار قليل التكلفة.