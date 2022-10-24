"قميص ومدرب ولاعبين".. ماذا تغير في الأهلي عن أخر مواجهة أمام الزمالك في السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وتعود أخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، إلى 20 فبراير عام 2020، والتي حسمها الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنذ تلك الفترة حتى مباراة السوبر التي ستقام في 28 أكتوبر الجاري، تغيرت العديد من الأشياء في صفوف النادي الأهلي، الذي يطمح في حصد اللقب بعد أن خسره

في النسخة الأخيرة أمام طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

قميص جديد

كان الأهلي يرتدي زيه الرسمي، المقدم من شركة أمبرو البريطانية، في مباراة السوبر الأخيرة التي خاضها أمام غريمه التقليدي الزمالك.

لكن الفريق الأحمر أبرم عقدا جديدا مع شركة أديداس الألمانية، لتكون المصمم الجديد لقميص الأهلي الرسمي هذا الموسم.

وظهر الأهلي بالزي الجديد بعلامة أديداس في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

مدرب جديد

في مباراة السوبر الأخيرة التي جمعت الأهلي بالزمالك، كان يقود السويسري رينيه فايلر، الفريق الأحمر، ولكنه فشل في الفوز على الفريق الأبيض وقتها.

وخلف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، السويسري فايلر، بعد رحيل الأخير عن الأهلي، إلا أن المدرب الجنوب أفريقي رحل هو الأخر، وجاء بعد البرتغالي ريكاردو سواريش الذي قاد الفريق لفترة قصيرة قبل أن يرحل هو الأخر بعد نهاية الموسم الماضي.

وتولى السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الأهلي مطلع هذا الموسم، ومن المقرر أن يقود الفريق الأحمر أمام نادي الزمالك.

وقاد كولر فريق الأهلي في 4 مباريات حتى الآن، حقق فيها الفوز بالعلامة الكاملة بواقع الفوز ذهاباً على الاتحاد المنستيري (1-0) و(3-0) إياباً على الفريق التونسي، وحقق الانتصار على الإسماعيلي في الجولة الأولى بالدوري بنتيجة (1-0)، بالإضافة لفوز على أسوان بنتيجة (1-0) في الجولة الثانية من الدوري.

لاعبين جدد

دخل الأهلي مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري لعام 2020، بقائمة مكونة من: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو، جونيور أجايي، شريف إكرامي، محمود متولي، أيمن أشرف، أحمد فتحي، كهربا، وليد سليمان، أليو بادجي.

وشهدت هذه القائمة رحيل العديد من اللاعبين أبرزهم: جيرالدو، جونيور أجايي، شريف إكرامي، أحمد فتحي وأليو بادجي، بالإضافة لاعتزال وليد سليمان.

وتشهد القائمة الحالية للنادي الأهلي، تواجد العديد من العناصر الجديدة التي انضمت للفريق الأحمر على مدار الفترة من 2020 وحتى الآن وأبرزهم: محمد عبد المنعم، البرازيلي برونو سافيو، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كريم فؤاد، حسام حسن وشادي حسين.