"3 متغيرات".. ماذا تغير في الزمالك عن أخر مواجهة أمام الأهلي في السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم قبل الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وتعود أخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، إلى 20 فبراير عام 2020، والتي حسمها الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنذ تلك الفترة حتى مباراة السوبر التي ستقام في 28 أكتوبر الجاري، تغيرت العديد من الأشياء في صفوف نادي الزمالك، الذي يطمح في حصد اللقب لإكمال الثلاثية المحلية، بعد أن توج ببطولتي الدوري والكأس.

قميص جديد

كان الزمالك يرتدي زيه الرسمي، المقدم من شركة بوما الألمانية، في مباراة السوبر الأخيرة التي خاضها أمام غريمه التقليدي الأهلي.

لكن الفريق الأبيض أبرم عقدا جديدا مع شركة تيمبو النمساوية، لتكون المصمم الجديد لقميص الزمالك الرسمي خلال الفترة الأخيرة.

وظهر الزمالك بقمصانه الجديدة منذ بداية الموسم الجاري، حيث صممت الشركة النمساوية 3 تصميمات جديدة لفريق الزمالك، وهم الزي الأساسي باللون الأبيض والخطين الحمر، والقميص الاحتياطي باللون الأزرق، والقميص الثالث باللون الأخضر.

وجاء الظهور الأول للقميص الأبيض لنادي الزمالك في مباراة الهلال السعودي في مباراة كأس سوبر لوسيل، بينما لعب الزمالك بالقميص الاحتياطي الأزرق في مباراة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وارتدى لاعبي الزمالك القميص الثالث الأخضر في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

مدرب جديد

في مباراة السوبر الأخيرة التي جمعت الزمالك بالأهلي، كان يقود الفرنسي باتريس كارتيرون، الفريق الأبيض، ونجح وقتها في تحقيق اللقب الرابع لأبناء 100 عقبة في بطولة السوبر المصري.

وخلف البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد إقالته من تدريب الفريق الأبيض في منتصف الموسم الماضي، بعدما النتائج السلبية للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء فيريرا ليتولى تدريب الزمالك في ولاية ثانية، بعد ولاية أولى ناجحة مع الفريق في موسم 2014-2015 انتهت بالتتويج بالثنائية المحلية، الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر.

وخاض فيريرا في ولايته الثانية مع الزمالك، 36 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات.

لاعبين جدد

دخل الزمالك مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري لعام 2020، بقائمة مكونة من: محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد مصطفى "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد، محمد عواد، محمد عبد السلام، إمام عاشور، عبد الله جمعة، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، مصطفى فتحي، محمد أوناجم.

وشهدت هذه القائمة رحيل العديد من اللاعبين أبرزهم: محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد، مصطفى فتحي ومحمد أوناجم، بالإضافة لوضع محمد عبدالسلام على قائمة الانتظار.

وتشهد القائمة الحالية لنادي الزمالك، تواجد العديد من العناصر الجديدة التي انضمت للفريق الأبيض على مدار الفترة من 2020 وحتى الآن وأبرزهم: محمد صبحي، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، عمر جابر، زكريا الوردي، أحمد فتوح، سيف الدين الجزيري، عمرو السيسي، سيف فاروق جعفر، سيد عبدالله "نيمار"، مصطفى شلبي، يوسف أسامه نبيه، إبراهيما نداي، سامسون أكينولا.