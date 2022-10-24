مدرب دورتموند يثير الشكوك حول مشاركة رويس ضد مان سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تلقى بوروسيا دورتموند أنباءً سارة قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات، تمثلت في استعادة المدافع نيكو شلوتربيك لياقته بعد التعافي من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، لكن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية مشاركة القائد ماركو رويس.

وحسم مانشستر سيتي تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، ويمكن لدورتموند التأهل برفقته من المجموعة السابعة بالفوز في مباراة الغد، وقد يكون التعادل كافيا لتأهل دورتموند لكن بشرط ألا يحقق كوبنهاجن الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وقال إيدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند، في مؤتمر صحفي، "الأمر لا يزال معلقا."

وكان بوروسيا دورتموند قد حافظ على تقدمه 1 - صفر في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي حتى الدقيقة 80، وقال تيرزيتش إنه يتطلع إلى أداء قوي مشابه في مباراة الغد، لكن حتى صافرة النهاية".

وقال تيرزيتش "لا يمكننا تغيير المباراة السابقة. نحن ندرك هذا، لكن تنتظرنا مهمة غدا أمام مانشستر سيتي."

وأضاف "علينا تقديم أفضل مما قدمناه في مباراة الذهاب، وذلك حتى الدقيقة الأخيرة. مانشستر سيتي سيلعب مثلما يلعب أمام أي فريق في العالم".