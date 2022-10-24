حارس دورتموند يتحدى هالاند قبل موقعة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أبدى فريق بوروسيا دورتموند الألماني جاهزيته للصدام مع نجمه السابق إيرلينج هالاند، عندما يخوض الفريق مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيقدم كل ما بوسعه للتصدي لخطورته.

وانتقل هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي وقدم انطلاقة مذهلة مع الفريق الإنجليزي حيث سجل له 22 هدفا خلال 14 مباراة في كل المسابقات، من بينها هدف الفوز 2 - 1 الذي جاء في وقت متأخر من مباراة الذهاب أمام بوروسيا دورتموند في 14 سبتمبر الماضي.

وقال جريجور كوبل حارس مرمى بوروسيا دورتموند في تصريحاته للصحفيين اليوم الإثنين "إيرلينج شخص جيد ولاعب كرة قدم رائع. كان وداعا عاطفيا للغاية عند رحيله عن الفريق. هو لاعب يتمتع بسرعة هائلة، لكن علينا إيقافه في مباراة الغد."

وأضاف "بالطبع هو يتمتع بكفاءة هائلة. لكني أثق في اللاعبين أمامي (دفاع دورتموند)."

وحسم مانشستر سيتي تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، ويمكن لدورتموند التأهل برفقته من المجموعة السابعة بالفوز في مباراة الغد، وقد يكون التعادل كافيا لتأهل دورتموند لكن بشرط ألا يحقق كوبنهاجن الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وكان هالاند لازم مقعد البدلاء في المباراة الماضية أمام كوبنهاجن، التي انتهت بالتعادل السلبي في 11 أكتوبر الجاري، لكن يتوقع أن يدفع به المدير الفني بيب جوارديولا في مباراة الغد أمام فريقه السابق.

ويمكن لهالاند في مباراة الغد أن يضيف المزيد إلى أهدافه الـ 28 التي سجلها في سجل مشاركاته بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي ودورتموند وريد بول سالزبورج.