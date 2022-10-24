تفاصيل أول مران للزمالك استعدادًا لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

وجه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، رسائل تحفيزية قوية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقدم المدرب التحية للاعبين على المجهود المبذول والأداء في لقاء الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق بثنائية دون رد.

وأكد فيريرا للاعبين على ضرورة غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الأهلي في السوبر المحلي.

وشدد المدرب البرتغالي في حديثه مع اللاعبين على ثقته التامة في الجميع لتنفيذ المطلوب منهم وقدرتهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

كما عقد فيريرا جلسة مع معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة.

وشهدت الجلسة التشاور حول بعض الأمور الفنية وخطة التدريبات الخاصة بالاستعداد لمباراة السوبر المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

كما حرص فيريرا على الاجتماع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين، استعدادا للمواجهة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تأهيلية وتدريبات استشفائية خاصة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق تقريبا، أعقبها خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية وترفيهية، لعلاج الإرهاق ورفع الضغط الذهني عن اللاعبين.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وحرص فيريرا على متابعتها للاطمئنان والوقوف على حالة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.