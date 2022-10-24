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مصدر لمصراوي: قمصان الأهلي ليست نهائية.. وتطوير "الألوان" مع الرعاة في المباريات المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الإعلان عن راعيان جديدان لفريق كرة القدم خلال الأيام المقبلة، للظهور على قمصان الفريق في مبارياته القادمة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشكل النهائي لقمصان الفريق لم يظهر حتى الآن، لافتًا إلى إجراء عدد من عمليات التطوير خلال الأيام القادمة لتنسيق ألوان شعارات الرعاة مع القمصان.

وقال المصدر: "سنقوم بتطويع الألوان الخاصة بشعارات الرعاة بما يتناسب مع ألوان قمصان الفريق بالتننسيق مع الشركات الراعية"

وأكمل: "ضيق الوقت سبب رئيسي لهذا الشكل، لكن الأمر سيتطور بشكل أكبر وسيظهر الفريق في مواجهة الداخلية بالدوري بشكل مغاير تمامًا".

وأضاف: "تم الاتفاق مع راعيان آخران سيظهران على قمصان الفريق خلال الأيام المقبلة، وهناك مفاوضات جارية مع راعِ ثالث، إلى جانب الراعيان اللذان تم الإعلان عنهما وظهرا على القمصان بالفعل".

واختتم: "الشكل النهائي لقمصان الفريق بألوانها الثلاث سيظهر بعد الإعلان عن كافة الرعاة".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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