أحمد سامي يوضح المقصود بتصريحه عن "حظ" فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه لم يقصد التقليل من جيسوالدو فيريرا نظيره في الزمالك، بالحديث عن وقوف الحظ بجانب الفريق الأبيض في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في الجولة الثانية من دوري we المصري.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم": لم نرتكب الكثير من الأخطاء أمام الزمالك لكن تفاصيل قليلة حسمت اللقاء".

وأضاف: "ما الخطأ فيما قلته عن حظ فيريرا؟، أنا أتمنى أن يُقال عليّ إنني مدرب محظوظ".

وتابع: "في بعض الأحيان تشعر أن المشجعين متربصين لك، كما لو أن هناك (دراويش) ينتظرون هذه التصريحات من أجل الهجوم".

وأردف: "أحترم كل الناس وأي شخص أكبر مني سنا أو علما أحترمه جدا، وما قلته عن حظ فيريرا يتعلق فقط بهذه المباراة".

واستمر: "لا أشجع أي فريق سوى الذي أقوم بتدريبه وأرتبط معه بعقد، ليس لديّ حسابات ولا أقوم باستقطاب جمهور على حساب آخر".

وواصل: "أكثر من 70% من نتائج كرة القدم تتعلق بالتوفيق وهذا الأمر موجود في كل أنحاء العالم".

وأتم: "لن نشكو حكم مباراة الزمالك، (أنا بشتكي لربنا)، رئيس لجنة الحكام هو الشخص المكلف بمحاسبة الحكام".