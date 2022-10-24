غزل المحلة يكبد الإسماعيلي خسارته الثانية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي غزل المحلة فوزاً ثميناً على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المحترفة.

وافتتح أحمد الشيخ أهداف اللقاء لغزل المحلة في الدقيقة 12، قبل أن يسجل جابرييل أوريك الهدف الثاني في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وقلص حازم مرسي لاعب الإسماعيلي النتيجة للدراويش، بهدف في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث قام حكم المباراة بإلغاء 3 أهداف لصالح فريق غزل المحلة بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تعرض الإسماعيلي للهزيمة الثانية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي، ليبقى دون نقاط في قاع الدوري.

تفاصيل المباراة

استطاع أحمد الشيخ أن يفتتح الأهداف لغزل المحلة في الدقيقة 12، بعد عرضية مرت من الجميع ووصلت لأحمد الشيخ الذي سجلها في شباك محمد فوزي.

وألغى حكم المباراة هدفاً لغزل المحلة سجله محمد فوزي بالخطأ في مرماه بعد ضغط من عبد الرحمن عاطف لكن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ على عبد الرحمن، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل غزل المحلة هدفاً في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل على عبدالرحمن عاطف.

وألغى حكم المباراة هدفاً ثالثاً لغزل المحلة في الدقيقة 54 من زمن المباراة، بعد لمسة يد على عبد الرحمن عاطف، بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع جابرييل أوريك لاعب غزل المحلة من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة بينية من باولن فوافي، الذي وضعه في انفراد تام، ليسكن الكرة في شباك الإسماعيلي.

وتمكن حازم مرسي لاعب الإسماعيلي من تقليص الفارق في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية من الجبهة اليمنى، برأسية إلى داخل شباك غزل المحلة.