الاتحاد يفوز على الداخلية رغم النقص العددي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا سهلًا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعته بفريق الداخلية على ملعب ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري.

ودخل الفريق السكندري المباراة منتشيًا بفوزه في الأسبوع الأول، بهدف دون رد أمام فريق أسوان، ليحقق فوزه الثاني تواليًا ويرفع رصيده إلى 6 نقاط.

بينما نجح الداخلية العائد مجددًا للممتاز، في خطف نقطة بالأسبوع الأول، بعدما تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، لينهي الجولة الثانية بنفس رصيده بعد الهزيمة.

أحداث المباراة

مع بداية المباراة، جاءت فرصة الاتحاد الأولى، عن طريق انفراد لأحمد عادل ميسي، لكن رضا السيد نجح في إنقاذ مرماه، ليرد بعدها الداخلية برأسية خطيرة من حسين رجب، تألق المهدي سليمان في التصدي لها ببراعة.

وأطلق مروان عطية تصويبة رائعة لامست أقدام مدافع الداخلية ومرت أعلى العارضة بقليل، لينجح بعدها إبراهيم حسن في تسجيل الهدف الأول للاتحاد برأسية مثالية، بعد عرضية رائعة من أحمد عادل ميسي، في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، كاد الداخلية أن يخطف التعادل، عبر كريستوفر جون، برأسية مباغتة ردها قائم المهدي سليمان في الدقيقة 60، نجح بعدها أوستن أوموتو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد السكندري في الدقيقة 70، بعد عرضية متقنة من صبري رحيل، حولها النيجيري في الشباك بكل سهولة.

وعاد كريستوفر جون لمحاولة زيارة شباك الاتحاد مرة أخرى، لكنه واجه تألق جديد من المهدي سليمان، ليبقي فريقه متقدمًا بفارق هدفين.

وتحصل مدافع الزمالك المعار للاتحاد السكندري محمود علاء على بطاقة حمراء في الدقيقة 85، لكن فريق الداخلية لم ينجح في استغلال التفوق العددي في ظل تفوق المهدي سليمان، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السكندري بهدفين دون رد.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان .

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل.

خط الوسط: مورو ساليفو، مروان عطية، كريم الديب.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، أوستن أوموتو.

تشكيل الداخلية

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمود طلعت، محمد نجيب، عبدالعزيز سيد، سمير فكري.

خط الوسط: إريك سيرجي، محمد نصير، آلان كيمبابادي، كليتشي سيميزين.

خط الهجوم: كريستوفر جون، حسين رجب.