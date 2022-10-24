الامارات | حمدالله يدخل قائمة المغرب للمشاركة في مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل عبدالرزاق حمدالله نجم فريق اتحاد جدة السعودي في حسابات المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة المدرب وليد الركراكي الذي وجه دعوة للمهاجم الكبير ليعود إلى صفوف "أسود الأطلس" بعد غياب طويل فرضته خيارات المدربين السابقين للمنتخب.

وذكر موقع "لي 360 سبورت" بأن الركراكي فضّل الانتظار إلى آخر المدة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيراً إلى ان قائمة المنتخب ضمت 55 لاعبا من بينهم المحترف المغربي فى صفوف نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.