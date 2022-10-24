نجم المان يونايتد السابق يسخر من محمد صلاح: ساديو ماني سيأكله حيًا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال باتريس إيفرا، النجم الدولي الفرنسي السابق، إن السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، يتفوق على زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح في السرعات.

وقال إيفرا، في تصريحات عبر قناته بموقع "يوتيوب"، رداً على سؤال بشأن من الأسرع بين صلاح وماني: "بدون شك ساديو ماني سيأكل محمد صلاح حيا لو قابله في سباق سرعات".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد السابق: "لكي نكون صادقين، من المحتمل أن يتراجع كلا اللاعبين بسرعة خلال السنوات القادمة".

وأوضح: "تعتبر السرعة جزءا كبيرا من لعبتيهما وبمجرد أن يبدأ ذلك، سيكونان لاعبين مختلفين تماما".

وعلى مدار 5 سنوات بين عاميّ 2017 و2022، تواصلت المقارنات بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنجليزي، رغم رحيل ساديو ماني عن "الريدز" إلى بايرن ميونخ الألماني صيف العام الحالي.

ويعتبر صلاح وماني من أهم نجوم القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، مما جعل "الفرعون المصري" يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في عامي 2017 و2018، بينما حقق ماني الإنجاز نفسه في عامي 2019 و2022.

يشار إلى أن صلاح (30 عاما) سجل رفقة ليفربول منذ بداية الموسم الحالي 3 أهداف فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سجل ماني (30 عاماً) مع بايرن ميونخ 5 أهداف في الدوري الألماني منذ بداية الموسم في 11 مباراة أيضا.