سيراميكا ينشر صورة الحكم محمد معروف ويعلق: أن تكون عادلًا.. هذه ليست جريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد نادي سيراميكا كليوباترا الحكم محمد معروف الذي أدار مباراة فريقه ضد الزمالك التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري وانتهت بخسارته بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل بعد تدخل المغربي زكريا الوردي لاعب الزمالك على محمد متولي "كناريا " لاعب سيراميكا ليطالب بإشهار الحكم للبطاقة الحمراء لصفقة الأبيض الجديد الذي كان في جعبته إنذار.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا صورة من تدخل الوردي في وجود معروف وعلق "أن تكون عادلًا، هذه ليست جريمة".

واعترض أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا على عدم طرد الوردي خلال المباراة وعقب نهايتها مؤكداً ان هذه التدخل لو كان من أحد لاعبيه لتغير قرار الحكم.