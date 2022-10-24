زياش يقترب من مغادرة "جحيم" تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحاول إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، التخلص من المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أصبح بعيدًا عن التشكيل الأساسي للفريق.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن تشيلسي يدرس القيام بصفقة تبادلية مع يوفنتوس، يحصل بموجبها النادي اللندني على خدمات أدريان رابيو لاعب يوفي، مقابل انتقال زياش للكالتشيو.

وكان اللاعب الفرنسي قريب جدًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الصيف الماضي، بعد تفكير كل من ليفربول ومانشستر يونايتد في ضمه، إلا أن راتبه المرتفع كان عائقًا في اتمام ذلك الانتقال.

ولم يشارك أسد الأطلسي مع تشيلسي هذا الموسم، سوى في 5 مباريات فقط، وبواقع 173 دقيقة، وخلال تلك الدقائق، لم يساهم زياش بأي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

الجدير بالذكر، أن عقد رابيو ينتهي بنهاية الموسم، ويسعى يوفنتوس لتجديد تعاقده معه، إلا أن ذلك لن يمنع إدارة البلوز من التحرك لإنهاء هذه الصفقة.