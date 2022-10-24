الخليج 365 يكشف التشكيل الأقرب لبعثة الأهلي في رحلة السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تغادر بعد ظهر غداً بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين علي لقب السوبر المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك وفد سيغادر صباح غد يضم بعض أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية والوفد الأخير سيكون بعد ظهر غد ويضم الجهاز الفني للفريق واللاعبين المختارين.

وأضاف المصدر، أن القوام الأقرب لاختياره من قبل مارسيل كولر المدير الفني للسفر إلى العين هو محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهم أيمن أشرف ورامي ربيعه ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين بجانب بيرسي تاو .

وأوضح أن الجهاز الفني ينتظر الموقف النهائي مع المنتخب الأولمبي في إمكانية ضم رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا للبعثة.

ويترأس البعثة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بناء على الدور المتبع داخل إدارة القلعة الحمراء، وتسافر بعثة الأهلي مكونة من 55 فرد علي ثلاث دفعات، الأولي اليوم وتضم سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بالتواجد في العين من فندق الإقامة والحافلات وملاعب التدريب.