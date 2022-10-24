مصدر لمصراوي: ديانج يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر، أن فرص لحاق المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بمباراة الزمالك في السوبر المصري، صعبة وقد لا تقل فترة غيابه عن أسبوع.

ويخضع ديانج، لفحص طبي علي هامش المران الأخير للأهلي بالقاهرة قبل السفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان ديانج قد خضع لأشعة طبية اليوم بأحد المراكز المتخصصة عقب خروجه بين شوطي مباراة أسوان التي جرت أمس بإستاد الأهلي we السلام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "فرص لحاق ديانج بمباراة الزمالك صعبة للغاية بل مستحيله وسوف تحسم نتيجة الأشعة موقفه النهائي، وإن كانت المؤشرات تذهب إلى غيابه التام عن المباراة وربما يبتعد لفترة لا تقل عن أسبوع".

واوضح: "هناك بدائل عدة للاعب علي رأسها حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وأكرم توفيق، وربما يتم السماح للفريق بضم أحمد نبيل كوكا من صفوف المنتخب الأولمبي للتواجد مع البعثة".

واختتم المصدر تصريحاته: "كولر اطمئن علي حالة اللاعب ولن يغامر به مهما حدث، ربما يسافر مع الفريق ولكن نسب لحاقة بالمباراة منعدمة".